 الأمن القطري يقتحم قصر سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة ويصادر جميع وثائقه ومقتنياته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمن القطري يقتحم قصر سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة ويصادر جميع وثائقه ومقتنياته تمرد مسلح على الحوثيين في صنعاء بسبب معصرة خمور ترمب: لن ننحاز لأي طرف في النزاع حول كركوك ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بأمانة عسير بأكثر من 153% أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس قوة إدارة المجاهدين بمحافظة رفحاء أمير حائل يرعى الملتقى العلمي الأول لدراسات الإبل .. الأربعاء المقبل في ليلة وفاء، الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُكرم شركاء نجاحها الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لجنة الانضباط تعاقب الاتحاد والفيصلي والفيحاء “الأخضر” يواجه المنتخب البرتغالي بكافة نجومه 10 نوفمبر إنجلترا تستيقظ على ظاهرة غريبة في السماء.. والمتهم “أوفيليا” ولي العهد يجتمع مع قائد الجيش الباكستاني

الأمن القطري يقتحم قصر سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة ويصادر جميع وثائقه ومقتنياته

الأمن القطري يقتحم قصر سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة ويصادر جميع وثائقه ومقتنياته
المناطق - الرياض

قالت قناة سكاي نيوز أن قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة تعرض لاقتحام مسلح في مداهمة نفذته وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة مساء الخميس الماضي بدأت الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجراً وكانت نتيجتها مصادرة نحو 137حقيبة وعدداً من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية السابق الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.

وفي سابقة لانتهاك الخصوصية لم يشهدها العالم اقتحم رجال أمن الدولة الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال. وخلال العمليات الثلاث تعرض العاملون في القصر إلى التعدي والضرب والاعتقال؛ إذ جرى أولاً ترحيل مديرة المنزل السودانية من قطر ثم اعتقال العاملين مغربيي الجنسية هما “م. ص” و”ي. ف” واللذان لازال مصيرهما مجهول الى الآن.

أما العاملة السودانية الأخرى “م” فتعرضت للضرب والاحتجاز لمدة ثماني ساعات، وحتى هذه اللحظة فإن جميع العاملين في القصر محتجزون في منطقة محددة وتمنع عليهم الحركة، أما القصر من الداخل فهو تحت السيطرة الكاملة لرجال أمن الدولة.

وفي إحدى الشهادات التي حصلت عليها سكاي نيوز فإن فرقة الاعتداء كانت تتعامل بعنف بالغ وتحمل أدوات لكسر الأبواب والأقفال.

وذكرت سكاي نيوز تأكدت أن السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على اختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها.

وهذه هي ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>