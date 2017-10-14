نوه بدعم القيادة لقطاع التعليم.. الأمير تركي بن هذلول يهنئ مدير جامعة نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران، بالدعم والإهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بالتعليم في كافة مراحله .

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، معالي مدير جامعة نجران ، الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي، الذي تم تعينه مؤخراً .

وأعرب سموه عن تهنئته لمدير الجامعة، على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والعون على ما يحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ تجاه المواطن الكريم.

من جهته، ثمّن معالي مدير الجامعة الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها وسام شرف وفخر، ودافع لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن .