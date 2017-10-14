 نوه بدعم القيادة لقطاع التعليم.. الأمير تركي بن هذلول يهنئ مدير جامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نوه بدعم القيادة لقطاع التعليم.. الأمير تركي بن هذلول يهنئ مدير جامعة نجران

نوه بدعم القيادة لقطاع التعليم.. الأمير تركي بن هذلول يهنئ مدير جامعة نجران
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي  بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران، بالدعم والإهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بالتعليم في كافة مراحله .

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، معالي مدير جامعة نجران ، الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي، الذي تم تعينه مؤخراً .

وأعرب سموه عن تهنئته لمدير الجامعة، على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والعون على ما يحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ تجاه المواطن الكريم.

من جهته، ثمّن معالي مدير الجامعة الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها وسام شرف وفخر، ودافع لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن .

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