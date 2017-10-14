في محاولات بائسة.. نظام الحمدين يحاول قمع كبار العائلة الحاكمة لمنع قيام قطر الحديثة

في تصرف يفتقر إلى المروءة، لكنه ليس بمستغرب من تنظيم الحمدين، نالت قوة خاصة تتبع لأمن الدولة قوامها 15 عنصرا، من حرمة قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الموجود في الدوحة، وذلك عقب أن داهمته وعبثت بمحتوياته وصادرت ممتلكاته بما في ذلك أختامه وصكوكه وأرشيف والده الضخم الذي يحمل تسجيلا دقيقا عن تاريخ قطر، فيما لم تكن غرفة والدته “الشيخة منى الدوسري” حرم الراحل الشيخ سحيم بن حمد استثناءً من ذلك العبث؛ إذ طالها ما طال بقية مرافق المنزل وتم مصادرة مقتنيات شخصية بما فيه كاميرا خاصة.

وتزامنت عملية اقتحام منزل الشيخ سلطان بن سحيم، مع خطوة تجميد أمواله وأرصدته البنكية، في خطوة انتقامية من سلطات الدوحة ضد الخطاب الذي أصدره ابن سحيم وأيد فيه دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لعقد اجتماع لأسرة آل ثاني لبحث موضوع الأزمة القائمة بين قطر من جهة والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من جهة ثانية.

ويعد سلطان بن سحيم، ثالث شخص من أسرته يتعرض للتنكيل من قبل تنظيم الحمدين، عقب والده الشيخ سحيم بن حمد الذي تفيد المعلومات أنه قتل مسموما، وأخيه الشيخ عبدالعزيز بن سحيم الذي توفي قهراً على والده نتيجة الظرف غير الطبيعي الذي أحاط بوفاته.

وبلغ تضييق تنظيم الحمدين على أفراد الأسرة الحاكمة مبلغه، عقب أن جمدت سلطات الدوحة قبل أيام الأرصدة المالية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، في خطوة انتقامية أخرى لدوره الذي لعبه لصالح تجاوز أزمة قطر الحالية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى رعايته مصالح الشعب القطري وخصوصاً خلال موسم حج العام المنصرم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها تنظيم الحمدين بالكثير من الحماقة والصفاقة مع أبناء أسرة آل ثاني. فالشيخ عبدالله بن علي، يعد واحداً من 15 شخصية قطرية بارزة، مورست بحقها أقصى درجات الابتزاز السياسي في محاولة بائسة لتغيير مواقفهم الداعمة للوفاقين الخليجي والعربي.

ما تعرض له الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، يأتي امتداداً للممارسات غير الأخلاقية التي تعرض لها والده الشيخ علي بن عبدالله، الذي يعد رابع حكام قطر، وهو ما يدل على أن النظام الحالي يتقصد تهميش أفرع بارزة في الأسرة الحاكمة كان لها الفضل في تأسيس وقيام قطر الحديثة.

ومن هنا يتضح أن الشعب القطري ليس وحده هو من عانى من متلازمة الغدر والقهر التي انتهجها نظام الحمدين وثالثهما تميم بحق الداخل والخارج على حد سواء، حيث لم يكن مفاجئاً وجود العديد من مشايخ أسرة آل ثاني ممن وقع ضحيةً لهذا النظام، ومورست بحقهم جملة من أساليب القهر والغدر تنوعت أشكالها بين سرقة أموالهم وتهميشهم، حتى بلغت في بعض الحالات تصفية بعض الشخصيات الرافضة للسياسة الحالية التي بدأها حمد الأب منذ انقلابه على والده.