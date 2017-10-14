الهلال الأحمر ينظم دورة بالتعاون مع جامعة جازان

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بالتعاون مع جامعة جازان صباح اليوم الإثنين الموافق 1439/1/26رمحاضره بعنوان ( القانون الدولي الإنساني ، نشاته وأسسه ومجالاته وآلياته) وذلك على مسرح مجمع الكليات بمحافظة أبوعريش بحضور وكيل كلية الشريعه والقانون الدكتور الأستاذ محمد ناصر جده ، ورئيس قسم القانون الأستاذ عبدالله النجمي وطلاب القانون وعدد من الحضور من مختلف الجهات الحكوميه بالمنطقة ومن منسوبي الهيئة .

وتاتي إقامة هذه المحاضرة في المنطقه امتدادا لسلسلة من الدورات والمحاضرات في القانون الدولي الإنساني التي نظمتها الهيئة في عدد من مناطق المملكة بالتعاون مع البعثة الاقليميه بدول مجلس التعاون للجنة الصليب الأحمر .