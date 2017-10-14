 متحدث التعليم يرد على صاحب مقطع “الحين أقولكم وظائف ما فيه” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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متحدث التعليم يرد على صاحب مقطع “الحين أقولكم وظائف ما فيه”

متحدث التعليم يرد على صاحب مقطع “الحين أقولكم وظائف ما فيه”
المناطق - الرياض

تفاعل المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، مع مقطع فيديو متداول لشخص قيل إنه “معلم” يقول لطلاب في فصل دراسي “من الحين أقولكم وظائف ما فيه”.

وقال العصيمي، عن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين (16 أكتوبر 2017)، إنه جاري التأكد من صحة المقطع.

وأضاف العصيمي، للميدان التعليمي: “لا نتوقع أن هذا عمل معلم، ويحصل من زميل مربٍ.”

وظهر الشخص في المقطع المتداول موجهًا كلامه للطلاب ابتدائية داخل أحد الفصول قائلًا: “أحب أبشركم تذاكرون ما تذكرون من الحين أقولكم وظائف ما فيه”، وهو ما ووجه بانتقادات كثيرة من قبل المغردين، واصفين هذا الشخص بناشر اليأس بين الطلاب.

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