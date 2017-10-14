 انطلاق البرامج التدريبية للمستفيدين من برنامج (ديم سياحة) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انطلاق البرامج التدريبية للمستفيدين من برنامج (ديم سياحة)

انطلاق البرامج التدريبية للمستفيدين من برنامج (ديم سياحة)
المناطق - عسير

انطلقت مساء أمس الاحد البرامج التدريبية الخاصة بالمستفيدين من برنامج ديم سياحة الذي ينفذ بالتعاون بين صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز (ديم المناهل) وصندوق الامير محمد بن سعود بن فهد (نامي) ومجلس شباب منطقة عسير ,والذي يهدف لدعم رواد الأعمال الشباب للإستثمار في المجال السياحي في منطقة عسير وذلك تمهيداً لتمويلهم وبدء مشاريعهم بمبالغ مالية تصل الى ثلاث مائة الف ريال بالاضافة الى العديد من التسهيلات ، حيث تهدف هذه البرامج التدريبيه الى تأهيل المستفيدين في مجال ادارة المشاريع ودراسات الجدوى وغيرها للشباب والفتيات .
يذكر ان هذا البرنامج سبق وأن اعلنه صاحب السمو الملكي نائب امير منطقة عسير ورئيس المجلس خلال ترأسه جلسة المجلس الاولى من دورته الثانيه وذلك رغبة من سموه في المساهمة في دعم ريادة الأعمال في المنطقة وتمكين الشباب من دخول سوق العمل وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك بالإضافة الى إلى تهيئة الفرصة لعدد من الصناديق والبرامج التمويليه لدخول المنطقة للإسفادة منها..

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