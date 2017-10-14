 خادم الحرمين لرئيس الوزراء العراقي: ندعم وحدة العراق وأمنه واستقراره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين لرئيس الوزراء العراقي: ندعم وحدة العراق وأمنه واستقراره

خادم الحرمين لرئيس الوزراء العراقي: ندعم وحدة العراق وأمنه واستقراره
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا مساء اليوم بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي أكد فيه – أيده الله – دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.

وجدد الملك المفدى دعوة المملكة جميع الأطراف لضبط النفس ومعالجة الأزمة من خلال الحوار لتجنيب العراق الشقيق مزيدا من الصراعات الداخلية.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بموقف خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بأمن واستقرار العراق وأكد حرص الحكومة العراقية على تفادي أي تصعيد عسكري وحرصها على استباب الأمن في جميع الأراضي العراقية.

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