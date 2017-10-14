آل الشيخ: هبوط الهلال مجرد إشاعات لا يصدقها طفل عمره 6 سنوات

قال رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، إن ما يتم تداوله بأن فيفا قرر هبوط نادي الهلال هو مجرد إشاعات لا يصدقها طفل عمره 6 سنوات.

وطالب آل الشيخ من أعضاء نادي الشباب، بأنهم إذا كانوا لا يريدون طلال آل الشيخ، فليعقدوا جمعية عمومية من الغد، وينتخبوا رئيسًا جديدًا.

وأوضح آل الشيخ، أن أنمار الحائلي لم يدفع المبالغ التي يتحدث عنها للاتحاد، وأن قضيته تم تحويلها لهيئة الرقابة للتحقيق فيها بالتزوير. موضحًا أن “الأهلاويين” لم يعترضوا على التحقيق في قضية العويس. وأكّد أن محمد سعد تسلم مبالغ مالية من لجنة الحكام وحولها إلى حسابه الخاص وتصرف فيها.