 أمير الرياض يعزي أسرة آل حزيم في المتوفين بحادثة الحريق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الرياض يعزي أسرة آل حزيم في المتوفين بحادثة الحريق إنشاء صندوق لرأس المال الجريء .. يمول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة آل الشيخ: هبوط الهلال مجرد إشاعات لا يصدقها طفل عمره 6 سنوات خادم الحرمين لرئيس الوزراء العراقي: ندعم وحدة العراق وأمنه واستقراره انطلاق البرامج التدريبية للمستفيدين من برنامج (ديم سياحة) متحدث التعليم يرد على صاحب مقطع “الحين أقولكم وظائف ما فيه” رسميا.. بطولة محمد علي كلاي للملاكمة في جدة الهلال الأحمر ينظم دورة بالتعاون مع جامعة جازان ” الفهيد” يثمن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين الشباب السعودي في المحافل العالمية نائب أمير نجران يلتقي قائد الفوج الأمني بالمنطقة الصين تعرض شراء 5% من أرامكو مباشرة ماليزيا تستقبل أمير قطر بـ 3 قضايا مالية بمبلغ ضخم على الحكومة القطرية

أمير الرياض يعزي أسرة آل حزيم في المتوفين بحادثة الحريق

أمير الرياض يعزي أسرة آل حزيم في المتوفين بحادثة الحريق

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل حزيم الدوسري في المتوفين من العائلة بحادثة حريق داخل المنزل – وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء مساء اليوم .

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .
وقد أعرب ذوو المتوفين عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .

رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبذالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>