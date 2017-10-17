شاهد.. داود الشريان ينفعل على متحدث “العمل”.. ويطالب الوزير بالصمت شهرين !

انفعل الإعلامي داود الشريان بقوة على متحدث وزارة العمل، خلال حلقة برنامجه أمس على فضائية mbc، مطالبا وزير العمل بأن يلتزم الصمت لمدة شهرين، نظرا لأن القرارات لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.

كما طالب الشريان بأن يتم توظيف المهندسين السعودين، لأن الأرقام التي تكلمت بها وزارة العمل غير صحيحة وفق قوله، وأن المهندس السعودي مظلوم.

تفاعل عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي وقاموا بتدشين وسم بعنوان #المهندس_السعودي_مظلوم ، الذي تصدر موقع التواصل الإجتماعي ، وقام الكثير من المغردين بإدلاء آراءهم وقالوا بأن المهندس السعودي مظلوم لدرجة كبيرة.