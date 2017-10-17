قتلى وفقدان العشرات في غرق مركب للروهينجا

لقي ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص مصرعهم وفُقد أثر العشرات بعد غرق سفينة كانت تقلّ افرادًا من الروهينجا المسلمين من ميانمار إلى بنغلادش، على ما أعلن الاثنين خفر السواحل في بنغلادش.

وقال اللفتنانت كولونيل عريف الإسلام لوكالة فرانس برس إنّ “السفينة كانت تقلّ زهاء 50 شخصًا عندما غرقت في مصب نهر ناف. تم العثور على خمس جثث بينهم أربعة أطفال، وعلى 21 ناجيًا”.

وفر أكثر من نصف مليون من الروهينجا من شمال ولاية راخين في شهر واحد، هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف أهلية اعتبرت الأمم المتحدة أنها “تطهير عرقي”.