التحالف: مقتل 4 قادة حوثيين ميدانيين قبالة نجران

كشفت مصادر عسكرية الاثنين عن مقتل أربعة قادة ميدانيين تابعين لمليشيات الحوثي بقصف لطائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدف مواقع عسكرية قبالة منطقة نجران .

وذكرت المصادر وفقا لـ”العربية” أن من بين القتلى القيادي مختار صالح سويد وعمر محمد الخولاني وأحمد أحمد الشعفلي وغمدان مطهر الظلماني.

وكانت قواتنا استهدفت أيضاً الأسبوع الماضي مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة نجران.

وقامت القوات عبر دباباتها ومدفعياتها إضافة إلى العربات العسكرية المزودة بأسلحة ثقيلة، باستهداف مواقع الميليشيات، بعد محاولتهم التسلل نحو رقابات عسكرية .

وتمكنت القوات السعودية في حينه من قتل ما لا يقل عن 40 عنصراً حاولوا التقدم إلى الحدود . كما استطاعت تدمير أوكار كانت تستخدمها الميليشيات حصناً لها.