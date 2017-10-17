 “ضربة” لأبل بسبب آيفون 8 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عملية عسكرية واسعة في قلب صعدة لقطع “رأس الأفعى” زعيم الحوثيين قرقاش: الدبلوماسية فشلت في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني شاهد.. إعصار يتلاعب بطائرة ركاب بقوة في الهواء هذا الجهاز يحول حركة العين إلى كلمات مسموعة ! “ضربة” لأبل بسبب آيفون 8 التحالف: مقتل 4 قادة حوثيين ميدانيين قبالة نجران قتلى وفقدان العشرات في غرق مركب للروهينجا شاهد.. داود الشريان ينفعل على متحدث “العمل”.. ويطالب الوزير بالصمت شهرين ! أمير الرياض يعزي أسرة آل حزيم في المتوفين بحادثة الحريق إنشاء صندوق لرأس المال الجريء .. يمول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة آل الشيخ: هبوط الهلال مجرد إشاعات لا يصدقها طفل عمره 6 سنوات خادم الحرمين لرئيس الوزراء العراقي: ندعم وحدة العراق وأمنه واستقراره

“ضربة” لأبل بسبب آيفون 8

“ضربة” لأبل بسبب آيفون 8
المناطق - وكالات

أشارت مسوح شملت عدة متاجر، إلى أن هواتف “آيفون 7” التي طرحتها “أبل” قبل أكثر من عام، لا تزال تباع بمعدل أسرع من هاتف الشركة الجديد “آيفون 8”.

وجرت العادة أن تباع منتجات “أبل” الجديدة من الهواتف بسرعة، حيث يصطف عشاق الشركة بشغف في طوابير طويلة من أجل الحصول على أجهزتهم، لكن يبدو أن “آيفون 8” فشل في إثارة الحماس لاقتنائه.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن جون فين، وهو محلل أداء لمبيعات “آيفون”، قوله: “الكثير من المتاجر ممن شملهم المسح قالوا إن الزبائن يقبلون على آيفون 7 أكثر من آيفون 8، مما يدل على أن الهاتف الجديد يفتقر إلى التطور الفارق” مقارنة بالقديم.

وتابع فين: “ردود الفعل من المتاجر تشير إلى أن الزبائن يفضلون أيضا انتظار هاتف آيفون X”، الذي سيطرح في الأسواق نوفمبر المقبل.

ويؤكد المسح الحديث انتقادات قطاع كبير من مستخدمي هواتف “أبل” لـ”آيفون 8″، الذي “لم يأت بجديد ولم يختلف كثيرا” عن “آيفون 7″، حسب آرائهم.

ويشبه “آيفون 8” كثيرا “آيفون 7″، مع اختلاف جوهري واحد هو الخلفية الزجاجية في الهاتف الجديد بدلا من المعدنية في القديم، مع وجود خاصية الشحن اللاسلكي.

ويبدأ سعر “آيفون 8” في الولايات المتحدة من 699 دولارا، مقابل 549 دولارا لـ”آيفون 7″، أما “آيفون X” فسيبدأ سعره من 999 دولارا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>