“ضربة” لأبل بسبب آيفون 8

أشارت مسوح شملت عدة متاجر، إلى أن هواتف “آيفون 7” التي طرحتها “أبل” قبل أكثر من عام، لا تزال تباع بمعدل أسرع من هاتف الشركة الجديد “آيفون 8”.

وجرت العادة أن تباع منتجات “أبل” الجديدة من الهواتف بسرعة، حيث يصطف عشاق الشركة بشغف في طوابير طويلة من أجل الحصول على أجهزتهم، لكن يبدو أن “آيفون 8” فشل في إثارة الحماس لاقتنائه.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن جون فين، وهو محلل أداء لمبيعات “آيفون”، قوله: “الكثير من المتاجر ممن شملهم المسح قالوا إن الزبائن يقبلون على آيفون 7 أكثر من آيفون 8، مما يدل على أن الهاتف الجديد يفتقر إلى التطور الفارق” مقارنة بالقديم.

وتابع فين: “ردود الفعل من المتاجر تشير إلى أن الزبائن يفضلون أيضا انتظار هاتف آيفون X”، الذي سيطرح في الأسواق نوفمبر المقبل.

ويؤكد المسح الحديث انتقادات قطاع كبير من مستخدمي هواتف “أبل” لـ”آيفون 8″، الذي “لم يأت بجديد ولم يختلف كثيرا” عن “آيفون 7″، حسب آرائهم.

ويشبه “آيفون 8” كثيرا “آيفون 7″، مع اختلاف جوهري واحد هو الخلفية الزجاجية في الهاتف الجديد بدلا من المعدنية في القديم، مع وجود خاصية الشحن اللاسلكي.

ويبدأ سعر “آيفون 8” في الولايات المتحدة من 699 دولارا، مقابل 549 دولارا لـ”آيفون 7″، أما “آيفون X” فسيبدأ سعره من 999 دولارا.