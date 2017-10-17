 قرقاش: الدبلوماسية فشلت في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: الدبلوماسية فشلت في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني

قرقاش: الدبلوماسية فشلت في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني
المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارت الدكتور أنور قرقاش، أن الدبلوماسية والتواصل فشلا في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي.

وطرح الوزير الإماراتي سؤالاً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: “السؤال المركزي بشأن مراجعة العلاقات مع إيران هو، هل نجحت الدبلوماسية والتواصل في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي؟” وأجاب قرقاش قائلاً: “الجواب “لا” صريحة”.

وحول الأزمة الراهنة مع قطر قال قرقاش: “ستستمر الجزيرة وإعلام قطر في فبركة التقارير السلبية حول الإمارات، وسيبقى بيت القصيد تصحيح قطر لتوجهها في دعم التطرف والإرهاب للخروج من أزمتها”.

وتابع: “سيستمر إنفاق المال القطري لكل مرتزق حتى تتعب حناجرهم، وسيبقى تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض أمن الجار أساس الخروج من الأزمة”.

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