عملية عسكرية واسعة في قلب صعدة لقطع “رأس الأفعى” زعيم الحوثيين

كشف قائد عسكري في الجيش اليمني، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قلب صعدة أقصى شمال البلاد، لقطع “رأس الأفعى”، في إشارة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ومعقله الرئيس بكهوف جبال مران.

وأوضح قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن العملية تهدف للوصول إلى جبال مران المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، وتطهير محافظةصعدة من دنس هذه العصابات الدموية التي أوصلت البلاد إلى مرحلة من الدمار لم يسبق لها مثيل في تاريخنا.

ووفقا لـ”العربية”، أكد أن المعركة التي يخوضها اللواء الأول حرس حدود في أطراف محافظة الجوف هي امتداد للعملية العسكرية الرامية لقطع “رأس الأفعى” في قلب صعدة والتحام محور الجوف مع محور صعدة والوصول إلى جبال مران.

وشدد العميد حنتف، في تصريح للموقع الإخباري الناطق باسم الجيش اليمني، على أهمية المعارك في هذه الجبهة، مشيرا إلى أن استكمال تحرير المناطق والأجزاء الشمالية الشرقية لمحافظة الجوف كاليتمة، سيؤدي إلى التحام جبهات الجوف مع محور صعدة والوصول إلى معقل التمرد وقطع رأس الأفعى.

وأكد عزمهم اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة من أرض الوطن لينعم الشعب بحياة آمنة ومستقرة وأنهم يحرزون تقدماً ملحوظاً كل يوم، بالمقابل تراجع وانكسارات الميليشيا.

وكانت قوات اللواء الأول حرس حدود سيطرت أواخر الشهر الماضي على معسكر الغريميل في الجوف ومواقع أخرى وتقدمت باتجاه منطقة اليتمة بنحو 15 كيلومتراً من الجهة الجنوبية، وأصبح لا يفصلها عن الخط الدولي سوى سبعة كيلومترات فقط.‏

وعزز الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من تضييق الخناق على معقل المتمردين الحوثيين في صعدة على وقع انتصارات ميدانية مستمرة والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذه الجبهة، في مؤشر على اقتراب حسم المعركة النهائية فيها.