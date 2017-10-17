واتس آب يقضي على “كابوس” تغيير رقم الهاتف!

أطلق واتس آب ميزة جديدة من شأنها تخفيف عبء عملية تغيير رقم الهاتف المرتبط بالتطبيق.

ويمكن للمستخدمين إعلام جميع جهات الاتصال الخاصة بهم، بأرقامهم الجديدة عبر تفعيل هذه الميزة، ما يوفر عناء إرسال رسائل منفردة لكل مستخدم.

وإذا كنت لا ترغب بإخبار الجميع برقمك الجديد، يمكنك إخطار الأشخاص الذين كنت تجري محادثات معهم، أو اختيار قائمة مخصصة من جهات الاتصال. وسيتم إخطار كل مجموعات الدردشة برقمك الجديد تلقائيا.

ورُصدت هذه الميزة من قبل WABetaInfo، حيث ذكر أنها موجودة افتراضيا في النسخة التجريبية من تطبيق واتس آب على هواتف أندرويد.

وعند استخدام الميزة لإبلاغ شخص كنت تراسله على واتس آب حول تغيير الرقم الخاص بك، سيتم نقل الرسائل القديمة في المحادثة تلقائيا إلى حساب واتس آب المرتبط برقمك الجديد.

وفي حال لم تقم بذلك، فلن يتم نقل الرسائل وستفترض جهة الاتصال أنك ما تزال تستخدم الرقم القديم.

وتم إضافة الميزة إلى إصدار بيتا من واتس آب.

الجدير بالذكر، أنه يمكن لمستخدمي النسخة العادية من واتس آب، تحديث رقم الهاتف عبر الدخول إلى الإعدادات ومن ثم الحساب والنقر على تغيير الرقم. ويتم إبلاغ مجموعات الدردشة تلقائيا بتغيير الرقم على نظام تشغيل أندرويد، أما على نظام IOS فلا يحدث ذلك.