 أعمال تخريبية لقبور لمسلمين في لوزان السويسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أعمال تخريبية لقبور لمسلمين في لوزان السويسرية

أعمال تخريبية لقبور لمسلمين في لوزان السويسرية
المناطق - وكالات

أكدت مصادر صحفية تعرض قبور لمسلمين في مقبرة عامة بمدينة لوزان بسويسرا لأعمال تدنيس، حيث لطخت الممرات بشعارات معادية للمسلمين ونزعت ألواح القبور.

وكتبت صحيفة “24 ساعة” الصادرة بالفرنسية أن زائري القبور أصيبوا بصدمة كبيرة، عندما شاهدوا آثار الأعمال التخريبية، ورسائل تحمل أخطاء إملائية تطالب المسلمين بمغادرة سويسرا.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء السويسرية بأنه تم إخطار شرطة لوزان بالحادثة التي وقعت قبل يومين، حيث توجهت إلى المكان لرفع البصمات والبحث عن أدلة تساعد في الكشف عن هوية الجناة.

هذا وأدانت السلطات المحلية في بيان تلك الأعمال التخريبية وفتحت تحقيقا جنائيا في القضية وباشرت التواصل مع أقرباء القبور المتضررة شخصيا.

يذكر أن الجزء الخاص بالمسلمين في مقبرة لوزان تم افتتاحه عام 2016 بعد حوارات طويلة مع السلطات المحلية. وهو جزء من مقبرة كبيرة لسكان المنطقة.

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