 مقتل شخص وإصابة 2 بعملية طعن في العاصمة البريطانية لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 39 شخصاً على الأقل في حرائق بالبرتغال وإسبانيا سماء غائمة على مرتفعات جازان وعسير وأجزاء من الشمال الأمم المتحدة: الحوار الليبي يستأنف اليوم بعد خلافات “داعش” يسيطر على قريتين غربي كركوك “تحذير مرعب” لمستخدمي الواي فاي بداية “الوسمي” .. يستمر 52 يوماً وفيه تنخفض الحرارة وتكثر الأمطار طائرة أمريكية تستهدف معسكرات تدريب للدواعش باليمن مقتل شخص وإصابة 2 بعملية طعن في العاصمة البريطانية لندن أعمال تخريبية لقبور لمسلمين في لوزان السويسرية واتس آب يقضي على “كابوس” تغيير رقم الهاتف! لغز حير العلماء لآلاف السنين.. علماء يكشفون سر وجود الذهب على الأرض وزير النقل يدشّن الهوية الجديدة للهيئة العامة للموانئ

مقتل شخص وإصابة 2 بعملية طعن في العاصمة البريطانية لندن

مقتل شخص وإصابة 2 بعملية طعن في العاصمة البريطانية لندن
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام بريطاينة، مساء الاثنين، بمقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين في عملية طعن بالقرب من محطة مترو، في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن 3 أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين نفذه شخص مجهول قرب محطة مترو “بارسونز غرين” بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن المصابين قد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبينت الصحيفة أن حالتهم غير معروفة إلى حد الآن.

كما أشارت إلى أن قوات الأمن البريطانية أغلقت المنطقة إثر الهجوم، مؤكدة أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه حادث عادي وليس هجوما إرهابيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>