 طائرة أمريكية تستهدف معسكرات تدريب للدواعش باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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طائرة أمريكية تستهدف معسكرات تدريب للدواعش باليمن

طائرة أمريكية تستهدف معسكرات تدريب للدواعش باليمن
المناطق - وكالات

استهدفت طائرة اميركية مسيرة معسكرين لتدريب عناصر تنظيم داعش في وسط اليمن لأول مرة منذ بدء العمليات الاميركية، ما اسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم المتطرف، حسب ما افادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس. وقال شهود عيان إن قادة قبليين منعوا قرويين من الاقتراب من المنطقة في محافظة البيضاء في وسط اليمن لانتشال جثث القتلى وانقاذ الجرحى خشيه حدوث ضربات أخرى. وأوضح سكان محليون أن المعسكرين يحملان اسمي قائدين في التنظيم قتلا في ضربة جوية أميركية الصيف الماضي وهما قائد التنظيم في اليمن ابو بلال الحربي والناطق الدولي باسم التنظيم ابو محمد العدناني. وهذه أول مرة تعلن مصادر أمنية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حدوث غارات ضد معاقل لتنظيم داعش في البلاد.

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