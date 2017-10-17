 بداية “الوسمي” .. يستمر 52 يوماً وفيه تنخفض الحرارة وتكثر الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بداية “الوسمي” .. يستمر 52 يوماً وفيه تنخفض الحرارة وتكثر الأمطار

بداية “الوسمي” .. يستمر 52 يوماً وفيه تنخفض الحرارة وتكثر الأمطار
المناطق - الرياض

تحسب فترة البداية لموسم أمطار المملكة اعتبارا من دخول نوء الوسم، ويعد مؤشرا على ترقب الهطولات تزامنا مع ظهور نجم العواء مصادفا ليوم أمس الاثنين، ويؤخذ بهذه المواقيت المرتبطة بالطوالع النجمية لتحديد بداية ونهاية الأنواء، وفقا لما يتكرر سنويا على نحو تقريبي، مرتبطا بمستجدات الأحوال الجوية في الزمن القديم الذي وضع فيه هذا الحساب.

وفي ذات السياق، يستمر انكسار درجات الحرارة في مناطق الرياض والشرقية والقصيم، لتكون في البداية إلى منتصف الثلاثينات نهارا، وأقل من العشرين ليلا يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي يعني تحولا مباشرا للأجواء الخريفية الأكثر اعتدالا، والتي تميل غالبا لبرودة الليل، حيث يساعد هبوب الرياح الشمالية الجافة على المزيد من الشعور بتحسن الجو.

كما تعود الرطوبة للتأثير في حالة الطقس بين وقت وآخر على سواحل الدمام، قبل أن تنخفض إلى مستويات متدنية في منتصف هذا الأسبوع.

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