الأمم المتحدة: الحوار الليبي يستأنف اليوم بعد خلافات

أكد مصدر رفيع المستوى في بعثة الأمم المتحدة بتونس أن الفرقاء الليبيين سيستأنفون مباحثاتهم اليوم في مقر البعثة في إطار اللجنة المشتركة التي تعمل على إنجاز صياغة توافقية لتعديلات محدودة على اتفاق الصخيرات.

وكان ممثلون عن مجلس النواب الليبي في لجنة الصياغة قد انسحبوا إثر خلافات ومشادات حادة مع ممثلي مجلس الدولة الأعلى، الطرف الثاني في جولات التفاوض الليبية، التي ترعاها الأمم المتحدة في تونس.

وعن أسباب الخلاف قال مصدر مقرب من وفد مجلس النواب: “لقد تصاعدت مطالب وفد مجلس الدولة الخاصة بتقاسم الصلاحيات التشريعية مع مجلس النواب لقاء موافقته على تولي شخصيات مقربة من مجلس النواب لمناصب سيادية جديدة”.

واشترط مجلس النواب موافقته على أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي الجديد بشأن المؤسسة العسكرية مقابل دخول الأخيرة تحت إشراف المجلس الرئاسي.