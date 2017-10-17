 المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم على نقاط أمنية وبنك بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم على نقاط أمنية وبنك بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء

المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم على نقاط أمنية وبنك بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء
المناطق - واس

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم على نقاط أمنية وبنك بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال شرطة.
وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية مؤازرة ووقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشقيقة مصر حكومة وشعباً، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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