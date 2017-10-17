العراق.. الحشد الشعبي يسيطر على سنجار بعد انسحاب البشمركة

ذكرت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، أن ميليشيات الحشد الشعبي قامت بفرض سيطرتها على بلدة سنجار غربي نينوى.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات في محيط البلدة لا تزال مستمرة بين ميليشيات الحشد الشعبي وقوات البشمركة الكردية.

وجاءت الاشتباكات بعدساعات من إعلان القوات العراقية نتائج عملية “حفظ أمن” كركوك، التي انطلقت ليل الأحد الاثنين، موضحة أنها سيطرت على مواقع مهمة، من أبرزها مطار كركوك ومنشآت نفطية.

وذكرت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك، أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع فرضت الأمن في مطار كركوك (قاعدة الحرية)، فيما أكملت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إعادة الانتشار في قاعدة “كي وان” بشكل كامل.

وكانت قوات عراقية قد بدأت عملية ليل الأحد الاثنين عملية للسيطرة على مناطق متنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، وتنتشر فيها قوات من البشمركة الكردية.