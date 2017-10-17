 أمريكا: لا نستبعد الحوار مع بيونغ يانغ في نهاية المطاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمريكا: لا نستبعد الحوار مع بيونغ يانغ في نهاية المطاف

أمريكا: لا نستبعد الحوار مع بيونغ يانغ في نهاية المطاف
المناطق - وكالات

أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي، جون سوليفان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تستعبد إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية في نهاية المطاف.

وقال سوليفان، عقب اجتماع مقتضب مع نظيره الياباني، شينسوكي سوجياما، نائب وزير الشؤون الخارجية: “لا نستبعد إمكانية المحادثات المباشرة في نهاية الأمر”.

كذلك أوضح أن  الولايات المتحدة تركز على الدبلوماسية مع  كوريا الشمالية ولكن يجب أن تكون متأهبة أيضاً للأسوأ.

وسيتوجه سوليفان إلى كوريا الجنوبية بعد انتهاء زيارته لليابان. وتأتي الزيارة قبل جولة متوقعة يقوم بها الرئيس الأميركي، دونالد  ترمب، للمنطقة الشهر القادم كما تأتي في ظل تنامي التوتر وسط مخاوف بشأن التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

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