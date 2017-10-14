عملية ناجحة لإسترجاع أمعاء طفل عمره 6 أشهر

نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل بالطائف في إسترجاع أمعاء طفل في عمر ست شهور بعد فتاق في الحجاب الحاجز في المعدة .

وقد راجع الطفل مستشفى الأطفال بعد تعرضه لكحه وضيق التنفس وبعد عمل الأشعة والتحاليل اللازمة تبين وجود فتق في الحجاب الحاجز وتم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وأجريت له أشعة مقطعية وتبين وجود فتق في المعدة مع صعود جزء من الأمعاء داخل الصدر ، وقد خضع الطفل لعملية منظار وتم إستعمال ثقبين صغيرين من قبل أطباء جراحة الاطفال بالمجمع تم خياطة الحجاب الحاجز حيث تماثل للشفاء دون مضاعفات ولله الحمد

الجدير بالذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف تبلغ سعته السريرية 500 سرير ، كما بلغ عدد المراجعين خلال العام الماضي للعيادات أكثر من 99 ألف مراجع وبلغ عدد مراجعي الطوارئ أكثر من 240 ألف فيما بلغ عدد مراجعي المستشفى أكثر من 300 ألف مراجع .

تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الإنتظار.