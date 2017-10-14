إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية مطلع ديسمبر.. براتب 2400 ريال مقابل تأجير شهري

أكدت مصادر مطلعة أن عملية بدء استقدام العمالة المنزلية من إندونسيا مرهونة بصدور تعميد من وزارة العمل واستكمال الإجراءات القانونية في إندونيسيا عبر إعادة تفعيل الاتفاقيات مع مكاتب التعاقدات، التي جمدت منذ 2011.

وتوقعت المصادر أن بدء يكون بدء إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة، في مطلع ديسمبر القادم، وفقا لـ “عكاظ”.

وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات المتوافرة تشير إلى بدء الاستقدام بغرض التأجير الشهري، بحيث تتحمل الشركات والمكاتب تكاليف السفر والتأمين الصحي والرواتب الشهرية مقابل التأجير الشهري البالغ 2400 ريال.

ولفتت إلى أن محضر استقدام العمالة الإندونيسية، الذي وقعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد ذاكري أمس (الإثنين) في محافظة جدة، واتفق الطرفان خلاله على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني «مساند»، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، سينعكس على فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية التي تتجاوز حاجز 20 ألف ريال.