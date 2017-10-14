 إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية مطلع ديسمبر.. براتب 2400 ريال مقابل تأجير شهري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية مطلع ديسمبر.. براتب 2400 ريال مقابل تأجير شهري دراسة : هكذا يغذي السكر الخلايا السرطانية ! 4 عوامل فقط تحكمت بتسمية جميع دول العالم عملية ناجحة لإسترجاع أمعاء طفل عمره 6 أشهر متحدث «صحة حائل» ينفي تسليم دواء خاطئ لمواطنة أمير حائل يرأس اجتماع مجلس الشباب التابع للجان مجلس المنطقة طبق واحد يكشف “التفاوت الصارخ” بسعر الطعام بين دول العالم إقرار برنامج تجسير للتخصصات الإدارية بجامعة الطائف والكلية التقنية “الخطوط السعودية” تطلق رحلاتها المباشرة بين المملكة وبغداد خلال أسابيع احتجاز 7 بحريق منزل بحفر الباطن بالفيديو.. معلمة سعودية تفوز بجائزة دولية لابتكارها وسائل تعليمية مبدعة لتعليم جدول الضرب رصد هزة أرضية على بعد 91 كم من محافظة جدة

إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية مطلع ديسمبر.. براتب 2400 ريال مقابل تأجير شهري

إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية مطلع ديسمبر.. براتب 2400 ريال مقابل تأجير شهري
المناطق - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن عملية بدء استقدام العمالة المنزلية من إندونسيا مرهونة بصدور تعميد من وزارة العمل واستكمال الإجراءات القانونية في إندونيسيا عبر إعادة تفعيل الاتفاقيات مع مكاتب التعاقدات، التي جمدت منذ 2011.

وتوقعت المصادر أن بدء يكون بدء إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة، في مطلع ديسمبر القادم، وفقا لـ “عكاظ”.

وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات المتوافرة تشير إلى بدء الاستقدام بغرض التأجير الشهري، بحيث تتحمل الشركات والمكاتب تكاليف السفر والتأمين الصحي والرواتب الشهرية مقابل التأجير الشهري البالغ 2400 ريال.

ولفتت إلى أن محضر استقدام العمالة الإندونيسية، الذي وقعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد ذاكري أمس (الإثنين) في محافظة جدة، واتفق الطرفان خلاله على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني «مساند»، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، سينعكس على فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية التي تتجاوز حاجز 20 ألف ريال.

 

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