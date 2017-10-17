 تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية الأحد المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية الأحد المقبل

تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية الأحد المقبل
المناطق - الرياض

تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية الأحد القادم، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها .

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقاً للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع, فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا .

وطالب مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي، مديري ومديرات المدارس بضرورة إبلاغ أولياء أمور الطلاب والطالبات بالتوقيت الجديد عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، حاثاً الجميع على العمل والالتزام بذلك .

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