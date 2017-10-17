عضو “شورى”: لابد من وضع حد للأرقام الفلكية الطارئة على فواتير الكهرباء

طالب عضو في مجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء بأن تضع حداً للأرقام الفلكية التي تطرأ على فواتير الكهرباء، وإيجاد عدادات ذكية.

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستّين اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلسا الدكتور محمد بن أمين الجفري التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ.

وقال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس أنه لا يوجد لدى وزارة الثقافة والإعلام استراتيجية للإعلام الخارجي بالرغم من وجود بعض المبادرات.

كما أوضح الدكتور سلطان آل فارح أن بعض البرامج الرياضية في القنوات الخاصة تذكي روح التعصب الرياضي ولا تخدم الإعلام السعودي. فيما طالبت الدكتورة جواهر العنزي بوضع قائمة بأسماء المسيئين للمملكة في الإعلام وتحديثها باستمرار .

وخلال جلسة اليوم تم مناقشة التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ.

ورأى عضو المجلس خليفة الدوسري أهمية تحميل برنامج “كفالة ” جزء من الخسارة للمشروعات التي يتم إقراضها .

كما أشار الدكتور عبدالله الجغيمان إلى أن تحصيل القروض التي يقدمها “كفالة” لايزال ضعيفاً مما يجدر بالبرنامج مراجعة آلياته عند منحه للقروض.

وطالبت الدكنور سامية بخاري من جانبها بالتوسع في الأنشطة التي يمولها البرنامج نظراً لأن المنشآت الصغيرة تعد أساساً في العديد من الاقتصاديات .

وتساءل عضو الدكتور خالد السيف عن أسباب سيطرة قطاع التشييد والبناء على أعلى نسبة من القروض التي تم منحها.