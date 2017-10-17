انهيار الريال القطري مقابل الدولار في أدنى سعر له منذ 1988

سجل الريال القطري، أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1988، فيما تدخل البنوك القطرية تحت طائلة العجز الدولاري، الذي جعلها تتوقف عن بيع الدولار للمقترضين، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت “بلومبيرغ” أن البنك المركزي القطري بات يحصر تدخلاته بإنقاذ البنوك في أزمتها الدولارية على المستوى المحلي فقط، وبسعر 3.64 ريال للدولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر ذات صلة رفضت التصريح باسمها لسرية الموضوع، معلومات تفيد بأن البنوك الأجنبية في تمويلها للواردات القطرية من البضائع والأنشطة التجارية، باتت مضطرة للجوء إلى أسواق “الأوفشور” الدولية؛ لشراء الدولار بأسعار أعلى من السوق، بحيث تقوم بعد ذلك بإضافة الفرق إلى أسعار البيع المحلي للمستهلكين في قطر.