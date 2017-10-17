شاهد تصرف غريب للاعبي “برسبوليس” الإيراني قبل مواجهة الهلال

كشف مقطع مصور قيام لاعبي “برسبوليس” بأداء تصرف غريب قبل صعودهم الطائرة التي ستنقلهم إلى العاصمة العمانية مسقط تأهبًا للقاء نادي الهلال السعودي.

وظهر في المقطع قيام أحد أعضاء النادي الإيراني برفع شيء أشبه بالصندوق الصغير ليقوم بدورهم لاعبي برسبوليس بتقبيله قبل صعودهم للطائرة.

ومن المقرر ان يلتقي نادي الهلال السعودي بالفريق الإيراني في مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب السلطان قابوس بن سعيد في العاصنة العمانية مسقط.

وكان فريق الهلال السعودي قد فاز على فريق برسبوليس الايراني بأربعة اهداف مقابل لأشيء في مباراة الذهاب التي اقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات.