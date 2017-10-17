 صحة عسير تكرم ممرضاً ظهر في فيديو وهو يقدم الخدمات لمواطن في مركبته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحة عسير تكرم ممرضاً ظهر في فيديو وهو يقدم الخدمات لمواطن في مركبته

صحة عسير تكرم ممرضاً ظهر في فيديو وهو يقدم الخدمات لمواطن في مركبته
المناطق - عسير

سلم محافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي الممرض علي مرعي عسيري والذي يعمل بأحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة محايل تكريماً من قبل صحة منطقة عسير خلال احتفال توعوي أقامه قطاع محايل الصحي يوم أمس وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر الممرض وهو يؤدي عمله بتفان تحت أشعة الشمس وتقديمه الخدمات الطبية التي طلبها منه أحد المواطنين خارج أسوار مبنى الرعاية ، حيث قام بخدمة المواطن في مركبته وتقديم الرعاية اللازمة .

هذا وقد حضر التكريم مساعد مدير عام الشئون الصحية للصحة العامة الدكتور أحمد الغزواني .

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