 هذه الأمور الأربعة عليك مراعاتها قبل اتخاذك قرار “الحجامة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هذه الأمور الأربعة عليك مراعاتها قبل اتخاذك قرار “الحجامة”

هذه الأمور الأربعة عليك مراعاتها قبل اتخاذك قرار “الحجامة”
المناطق - الرياض

عليك مراعاة أربعة أمور قبل اتخاذك قرار الحجامة، بحسب ما تؤكده أخصائية العلاج الطبيعي والتأهيلي أسماء ضياء الحاج حسين؛ أولها التأكد من نظامية ونظافة المركز الذي ستجري فيه الحجامة في حال فكرت بالأمر، تحديد الشخص الذي سيجري الحجامة، والتأكد من كونه متخصصا في المهنة ويحمل شهادات طبية وخبرة.

وثالثاً ضرورة الفحص الطبي والتأكد من عدم تعارضها مع الأمراض التي تشكو منها، والإفصاح عنها قبل إجراء الحجامة للمعالج، ورابعها التأهب الجيد عبر “عدم بذل أي مجهود بدني وتجنب التوتر النفسي، والامتناع عن التدخين وعدم تناول الطعام الدسم.

وشددت حسين وفقا لـ”عكاظ” على أنه على الذي يرغب في الحجامة التأكد بأن لها مبرراتها في المساعدة على تخفيف بعض الأوجاع والأمراض مثل الصداع النصفي، اختلال الهرمونات، زيادة الأملاح، الخمول وكثرة النوم، النسيان، شد عضلات الظهر والرقبة، الخشونة، الأمراض العصبية، الاضطرابات النفسية، لأنها تعمل على تنشيط تدفق الدم النقي والتخلص من الدم الفاسد الذي يتجمع في مناطق محددة من الجسم، ومن الظهر خصوصا.

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