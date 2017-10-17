 المتحدث الرسمي لصحة عسير يوضح ماظهر بمقطع قام بتصويره أحد الأشخاص من مستشفى محايل العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المتحدث الرسمي لصحة عسير يوضح ماظهر بمقطع قام بتصويره أحد الأشخاص من مستشفى محايل العام

المناطق - محايل عسير

إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع قام بتصويره أحد الأشخاص من مستشفى محايل العام مؤخراً.

فإننا نوضح للجميع أن الحالة التي ظهرت في المقطع وصلت ضمن عشر حالات لمصابين نتيجة حوادث مرورية وصلت متتابعة وفي وقت متقارب  وهذه الحالات تتضمن إصابات متفاوتة في الخطورة مما اضطر المناوبين في الطوارئ لاستحداث نقطة فرز وتقييم للحالات مكونة من طبيب وممرض وعلى ضوئه يتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة ،  وحيث أن الحالة التي ظهرت في احدى لقطات  الفيديو المتداول  حالة خضراء وحسب سياسات الطوارئ تعتبر  حالة مستقرة وتحتاج فقط لملاحظة ويمكن المساعدة من فريق عمل المستشفى في توجيهها لقسم الملاحظة أما بقية الحالات فقد تضمنت حالات خطيرة تصنف بحالات حمراء وكذلك صفراء وهذه الحالات ملزم الكادر الطبي على مرافقتها حتى القسم المخصص لها وهذا الأمر الذي تم اتباعه .
أما بخصوص ادعاء المصور عدم ارسال سيارة اسعاف  لموقع الحادث فتحريك سيارات الإسعاف التابعة لصحة المنطقة  يتم عن طريق العمليات المشتركة بين ادارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير والهلال الأحمر ، وبمراجعة المكالمات الواردة لم يرد أي طلب تحريك سيارة اسعاف بخصوص تلك الحالة التي تحدث عنها المصور.
وتم التعامل مع المرضى بالشكل المطلوب وفق ما تقتضي كل حاله ، وكانت مركبات الإسعاف التابعة للمستشفى على أتم الاستعداد في حال طلبها .

هذا ما لزم إيضاحه والله الموفق .
المتحدث الرسمي لصحة عسير / عبدالعزيز بن يحيى آل شايع

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