 نزاعات التوثيق تتصدر دعاوى الأوقاف بالمحاكم بالسعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية التحالف العربي يسمح للمخلوع “صالح” إجراء عملية جراحية باعتبارها حالة إنسانية المرصد السوري : داعش لم يعد له وجود في الرقة أمير منطقة جازان يستقبل معالي مدير عام الجمارك وزير العدل يلتقي قضاة المحاكم التجارية بالمملكة ويشكل لجنة لدعم القضاء التجاري ترتبط به مباشرة مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية للأطفال في نصاب بشبوة إجراء أول عملية مناظير للجيوب الأنفية بمستشفى أحد رفيدة بنجاح نزاعات التوثيق تتصدر دعاوى الأوقاف بالمحاكم بالسعودية المتحدث الرسمي لصحة عسير يوضح ماظهر بمقطع قام بتصويره أحد الأشخاص من مستشفى محايل العام صحة عسير تكرم ممرضاً ظهر في فيديو وهو يقدم الخدمات لمواطن في مركبته العشماوي تدعو السيدات للفحص المبكر لسرطان الثدي أمير القصيم: منتزه السهل البري وجهة سياحية جديدة بمساحة 364 مليون متر مربع

نزاعات التوثيق تتصدر دعاوى الأوقاف بالمحاكم بالسعودية

نزاعات التوثيق تتصدر دعاوى الأوقاف بالمحاكم بالسعودية
المناطق ـ الرياض

كشف الدكتور علي العثمان مدير عام ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف أن دعاوى التوثيق تصدرت نزاعات وخلافات الأوقاف بالمحاكم السعودية، مشيرا ان قضايا اثبات صحة الأوقاف وإنهاءاتها من قبل الورثة واخرين، سجلت نسبا مرتفعا في المحاكم، وذلك بسبب ضعف اهتمام الواقفين بتوثيق الوقف او عدم توثيقه أصلا .

جاء ذلك في ورشة ” خطوات إنشاء الأوقاف وتأسيسها ” والتي دشن بها المؤتمر الإسلامي للأوقاف، أعمال دورته الثانية، والتي تستضيفها مكة المكرمة على مدى ثلاثة أيام ، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والباحثين والوزراء، الذين سيقدمون أوراق عمل متعددة، تعمل على إبراز دور الوقف وأثره في التنمية  .

واستعرض المشاركون في الورشة مراحل تأسيس الأوقاف، ومنها، طرق التوثيق الشرعية والنظامية، والصياغة المثالية والقانونية لوثيقة الوقف ، إضافة للجهات العدلية المختصة بإثبات وثيقة الوقف، وهي ، الهيئة العامة للأوقاف و المحكمة العامة   و محكمة الأحوال الشخصية ، كتابات العدل الأولى والثاني، كما تطرقت الورشة لمهام نظار الوقف و انواعهم وحقوق وواجبات النظار  .

وتناول الدكتور على العثمان، خطوات ما بعد توثيق الوقف، او ما يعرف بمرحلة البناء والمتمثلة في تدريب  مجلس النظار  وتكوين الإدارة التنفيذية و فريق العمل وانشاء الدليل  التنظيمي واستصدار التراخيص الرسمية والحسابات البنكية، وشدد العثمان انه من اهم معايير  النجاح في  إدارة الوقف وجود خطة استراتيجية و موازنه مالية و انتظام اجتماعات المجلس وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية  .

وستستمر فعاليات المؤتمر حتى مساء الخميس القادم، حيث سيتضمن 4 ورش عمل و2 جلسات خاصة، و3 جلسات رئيسية و3 محاضرات عامة، وطرح 2 تجارب وقفية، فضلا عن أوراق العمل وجلسات النقاش، حيث يهدف المؤتمر الى نقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، والإسهام في تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية، وهو ما يأتي استجابة لرؤية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاعات غير الربحية  .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>