 إجراء أول عملية مناظير للجيوب الأنفية بمستشفى أحد رفيدة بنجاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إجراء أول عملية مناظير للجيوب الأنفية بمستشفى أحد رفيدة بنجاح

إجراء أول عملية مناظير للجيوب الأنفية بمستشفى أحد رفيدة بنجاح
المناطق - أحد رفيدة

تمكن فريق طبي متخصص من اجراء  أول عملية مناظير للجيوب الأنفية بمستشفى أحد رفيدة لسيدة تبلغ من العمر  ( 28 عام )  حضرت للمستشفى وهي تعاني من التهاب مزمن بالجيوب الأنفية مع صداع و فقدان لحاسة الشم لمدة سنتين .
وقد اجريت العملية بواسطة فريق طبي بقيادة عدد من  أطباء الأنف والأذن والحنجرة  وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد .
الجدير بالذكر انه تم تجهيز قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى أحد رفيدة بتجهيز عالي ومتقدم يجعل الخدمات الجراحية في مقدمة أفضل المستشفيات بالمنطقة حيث جهزت العيادة  بأجهزة متقدمة تساعد على التشخيص وتم تجهيز قسم العمليات بميكروسكوب جراحي عالي الدقة وأجهزة مناظير جراحية متقدمة بأحدث التقنيات وأطقم جراحية حديثة .
وتكون الفريق الطبي الذي أجرى العملية من استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور علي الزرعي والدكتور علي البارقي  واخصائي التخدير الدكتور اسامة محمد وفني التخدير سعود دوكر وممرضة العمليات سلطانة الشهراني.

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