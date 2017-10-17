مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية للأطفال في نصاب بشبوة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية لدى الأطفال في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، الذي يستهدف 16160 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد.

ويتضمن المشروع عملاً ميدانياً في المناطق والقرى التابعة للمديرية، بمشاركة 3 فرق ميدانية متخصصة، يبلغ عدد أعضائها 12 فردًا.

وتتنوع الخدمات المقدمة في إطار المشروع بين معالجة سوء التغذية الحاد والمتوسط عند الأطفال دون الخمس سنوات، وتحصين الأطفال والنساء ضد الأمراض المعدية القاتلة والمسببة للإعاقة، وخدمات الرعاية التكاملية للطفل، ومعالجة الحالات المرضية عند الأطفال والبالغين، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي الذي تضمن توزيع 5000 مطوية تثقيفية.

ويأتي المشروع ضمن إسهامات المركز في مجال علاج حالات سوء التغذية الحاد من الأطفال، وحالات سوء التغذية المتوسط، والتوعية، إضافة إلى الرعاية الصحية المتكاملة، انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي.