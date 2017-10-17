 أمير منطقة جازان يستقبل معالي مدير عام الجمارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان يستقبل معالي مدير عام الجمارك

أمير منطقة جازان يستقبل معالي مدير عام الجمارك
المناطق - جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بمكتبه في الإمارة اليوم ، معالي مدير عام الجمارك بالمملكة الاستاذ أحمد الحقباني ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليًا.
ورحب سمو أمير المنطقة في مستهل اللقاء بمدير عام الجمارك والوفد المرافق ، متمنيًا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم في زيارتهم للمنطقة.
مؤكداً سموه أهمية الدور المناط بالجمارك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للقادمين إلى المملكة ، عبر منفذ مطار الملك عبدالله وغيره من المنافذ الحدودية والجوية والبحرية للمملكة.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر , على أهمية العمل والدور الكبير والخدمات التطورية التي تقدمها جمارك في كل ميناء جازان ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ، بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة.
من جانبه عبر معالي مدير عام الجمارك أحمد الحقباني ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان سائلا الله عزوجل أن يوفقهم ومنسوبي الجمارك السعودية للمضي قدما نحو تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم وتحقيق أفضل النتائج التي تتوافق مع تحقيق تطلعات ولاة الأمر ووفق رؤية المملكة 2030 .
حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعلة ومدير عام الجمارك بمنطقة جازان أ. عبد الرحمن بن علي الأسمري .

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