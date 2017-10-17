 المرصد السوري : داعش لم يعد له وجود في الرقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المرصد السوري : داعش لم يعد له وجود في الرقة

المرصد السوري : داعش لم يعد له وجود في الرقة
المناطق - وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء “إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة استعادت مدينة الرقة بالكامل من تنظيم داعش”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تقاتل التنظيم داخل الرقة منذ يونيو (حزيران).

وقال شاهد من “رويترز” إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة رفعت رايتها داخل استاد الرقة، اليوم، وهو أحد آخر المواقع التي كانت متبقية تحت سيطرة تنظيم داعش في المدينة.

وقال مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية إنه تم رفع الراية في وسط الاستاد حيث انتهى القتال، ولكن لم يتم تطهيره بعد من الألغام.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق من اليوم، أنها سيطرت على المستشفى الوطني في وسط مدينة الرقة بعد قليل من سيطرتها على دوار النعيم إثر معارك عنيفة مع ما تبقى من مقاتلي تنظيم داعش في المدينة.

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