التحالف العربي يسمح للمخلوع “صالح” إجراء عملية جراحية باعتبارها حالة إنسانية

أجرى فريق طبي روسي، عملية جراحية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح الأسبوع الماضي، بعد أن سمح له التحالف العربي الذي تقوده المملكة بالوصول إلى صنعاء، باعتبارها حالة المخلوع إنسانية.

وظهر المخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، مع الفريق الطبي الروسي، الذي أجرى له عملية جراحية وصفت بانها ناجحة.

ونقل موقع “عدن الغد” عن مصادر مقربة من صالح، قولها إن صالح ظهر اليوم لتكريم البعثة الطبية الروسية، والفريق الطبي اليمني، الذين أجروا له العملية، في العاصمة صنعاء، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت قبل أيام، عن سماح قوات التحالف العربي لطاقم طبي روسي بمعالجة صالح، بعد تدهور صحته بصورة مفاجئة وإنقاذ حياته.