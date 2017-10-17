نائب أمير عسير يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية سعادة المهندس محمد موكلي يرافقه مدير عام المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد آل عايض وعدد المرافقين .

واطلع سمو نائب أمير منطقة عسير على استراتيجية شركة المياه الوطنية في إدارة قطاع المياه والخطط التنفيذية بالمنطقة بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030, وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله- لتقديم كل مامن شأنه راحة المواطن ورفاهيته .

كما جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمياه في المنطقة