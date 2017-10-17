 الدكتور الغامدي : صحة تبوك شهدت تطوراً كبيراً في مجال الصحة النفسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الدكتور الغامدي : صحة تبوك شهدت تطوراً كبيراً في مجال الصحة النفسية

الدكتور الغامدي : صحة تبوك شهدت تطوراً كبيراً في مجال الصحة النفسية
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

شدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على ضرورة بذل المزيد من الجهود التوعوية الصحية بالأمراض النفسية وأساليب علاجها وتوفرها في المستشفيات و المراكز الصحية بما يضمن سرية وحقوق وسلامة المريض النفسي ، جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2017م والذي يحمل شعار (الصحة النفسية في العمل ) بقاعة المؤتمرات بمجمع الامل للصحة النفسية بحضور مساعدي المدير العام  ومدراء الادارات  ومدير مجمع الامل للصحة النفسية الاخصائي / عبدالخالق الوكيل .
وأشار الدكتور الغامدي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة الى أن منطقة تبوك بفضل الله تعالى ثم بتوجيه من سمو أمير المنطقة ومتابعة من معالي وزير الصحة شهدت تطوراً كبيراً في مجال الصحة النفسية حيث افتتح العام الماضي مجمع الأمل للصحة النفسية سعة 200 سرير ضمن مجمع الملك عبدالله الطبي حيث تم تجهيزة بأحدث التجهيزات الطبية ودعمه بالكوادر الطبية والفنية المتخصصة ويقدم العديد من البرامج العلاجية والتأهيلية اضافة الى الخدمات التثقيفية التوعوية والوقائية .

وقد شاهد الجميع خلال الافتتاح عرضاً مرئياً عن الخدمات الطبية التي يقدمها مجمع الأمل للصحة النفسية لنزلائه وما يحتويه من عيادات تخصصية وبرامج علاجية وتأهيلية بعد ذلك قدمت  فرقة تبوك  عرضاً مسرحياً تحت عنوان ( لحمة وطن ) تناولت ترابط الشعب مع القيادة الرشيدة  .

ثم افتتح الدكتور الغامدي المعرض المصاحب للفعالية واستمع الى شرح من قبل المشاركين فيه ، وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في هذه الفعالية بالدروع التذكارية

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