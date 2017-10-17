أمير الباحة يدشن وثيقة برنامج  التوطين بالمنطقة 

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وثيقة برنامج التوطين بالمناطق بمنطقة الباحة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والمشرف على التوطين المناطقي الدكتور ابراهيم بن محمد الشافي ، والوفد المرافق له.

و رحب سمو أمير المنطقة بوكيل وزارة العمل ومرافقيه ، مؤكداً أهمية توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء المنطقة وتذليل جميع المعوقات أمامهم , وأهمية أن يكون التوطين متاح في المجالات المتوفرة بالمنطقة.

وأشار سموه إلى أهمية تفعيل دور صندوق الموارد البشرية ( هدف) في إيجاد فرصة العمل الملائمة للمتقدمين طرفهم من أبناء المنطقة، منوهاً بما يتميز به الشاب السعودي من إمكانات وقدرات ستسهم في تحقيق الفائدة لهم وبناء وطنهم .

من جهته عبر وكيل الوزارة الدكتور الشافي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهات سموه، مؤكداً أن الوزارة بالتعاون مع إمارة المنطقة ستسعى إلى توطين الوظائف مراعية في ذلك خصوصية المنطقة, مشيراً إلى أن وثيقة توطين الوظائف للمناطق شاملة وهادفة وستحقق الانطلاقة نحو التوطين الناجح .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري , ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري , ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة احمد بن ابراهيم لن احم العاصمي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي