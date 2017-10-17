 أمير الباحة يدشن وثيقة برنامج  التوطين بالمنطقة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يدشن وثيقة برنامج  التوطين بالمنطقة  الدكتور الغامدي : صحة تبوك شهدت تطوراً كبيراً في مجال الصحة النفسية عدادات ذكية لتنبيه المستهلكين إلى ارتفاع استهلاك المياه بـ رسائل نصية نائب أمير عسير يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي عميد الكلية التقنية بعرعر أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل إمام وخطيب مسجد قباء “المغامسي” أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائدي حرس الحدود بالمنطقة السابق والمكلف خلال الأسبوع الماضي .. أمانة عسير ترصد 38 مخالفة بناء بأبها هيئة الزكاة توقع اتفاقية مع هيئة المحاسبين لفحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مجلس الوزراء يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية التحالف العربي يسمح للمخلوع “صالح” إجراء عملية جراحية باعتبارها حالة إنسانية المرصد السوري : داعش لم يعد له وجود في الرقة

أمير الباحة يدشن وثيقة برنامج  التوطين بالمنطقة 

أمير الباحة يدشن وثيقة برنامج  التوطين بالمنطقة 
المناطق - الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وثيقة برنامج التوطين بالمناطق بمنطقة الباحة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والمشرف على التوطين المناطقي الدكتور ابراهيم بن محمد الشافي ، والوفد المرافق له.
و رحب سمو أمير المنطقة بوكيل وزارة العمل ومرافقيه ، مؤكداً أهمية توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء المنطقة وتذليل جميع المعوقات أمامهم , وأهمية أن يكون التوطين متاح في المجالات المتوفرة بالمنطقة.
وأشار سموه إلى أهمية تفعيل دور صندوق الموارد البشرية ( هدف) في إيجاد فرصة العمل الملائمة للمتقدمين طرفهم من أبناء المنطقة، منوهاً بما يتميز به الشاب السعودي من إمكانات وقدرات ستسهم في تحقيق الفائدة لهم وبناء وطنهم .
من جهته عبر وكيل الوزارة الدكتور الشافي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهات سموه، مؤكداً أن الوزارة بالتعاون مع إمارة المنطقة ستسعى إلى توطين الوظائف مراعية في ذلك خصوصية المنطقة, مشيراً إلى أن وثيقة توطين الوظائف للمناطق شاملة وهادفة وستحقق الانطلاقة نحو التوطين الناجح .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري , ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري , ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة احمد بن ابراهيم لن احم العاصمي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>