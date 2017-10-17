وفد من 3 جهات حكومية يزور مقرات تدريب خريجات كليات العلوم.. ويلتقي بالمتدربات ويدشن الموقع الإلكتروني

زار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، ونائب الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الاستاذ الدكتور سليمان العمران، ونائب مدير عام “هدف” لقطاع التدريب الدكتور محمد آل عبدالحافظ، اليوم (الثلاثاء) المتدربات في برامج تأهيل خريجات كليات العلوم اللاتي صدر الامر السامي بإعادة تأهيلهن، وذلك في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

والتقى الوفد بالمتدربات واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وناقش الجهود المبذولة لتسهيل عملية التدريب، وعقد اجتماعا مع المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، حيث جرى مناقشة سير العملية التدريبية في البرامج المقامة في المستشفى لخريجات كليات العلوم.

وزار الوفد، مدينة الامير سلطان الطبية العسكرية حيث التقى المدير التنفيذي للشؤون الصحية في مدينة الامير سلطان الطبية العسكرية اللواء الطبيب عبدالرحمن بن سليمان الغفيلي، واستعرضوا سير التدريب والتسهيلات المقدمة للمتدربات، واطلعوا خلال جولة في المدينة الطبية على المقرات التي تقام فيها البرامج، بحضور مدير مركز الدراسات الصحية العميد الدكتور خالد البريثن.

والتقى الوفد الطالبات المتدربات في وحدة التبرع بالدم في المختبر العسكري المركزي وبنك الدم، حيث قدمت إحدى المتدربات شرحاً للوفد عن البرنامج، فيما ابدين المتدربات سعادتهن بالمبادرة التي قامت بها الجهات الحكومية الثلاث مع المستشفيات لتهيئة المتدربات للعمل إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (25539)، وتاريخ 02/07/1435هـ، القاضي بدراسة إعادة التأهيل لخريجات التخصصات العلمية من كليات العلوم للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة، فيما التقى الوفد المتدربات في مركز التعقيم والإمداد الطبي، وأطلعوا على ما يقومون به في البرنامج، فيما اجابوا عن استفساراتهم واستمعوا إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم عن البرنامج.

كما زار الوفد مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني والتقى معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، حيث استعرض اللقاء الجهود التي يبذلها مستشفى الحرس الوطني لتدريب الطالبات وجهود الجهات الحكومية في توفير الدعم والمساندة لهن، كما تم استعراض البرامج التدريبية المقامة في المستشفى وزار الوفد المتدربات واستمع إلى آرائهن عن البرنامج، فيما جرى تدشين الموقع الإلكتروني لبرامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم (taheel.scfhs.org.sa)، وقدم المسؤولين شكرهم وتقديرهم لما يبذل من جهد لتدريب الطالبات ورفع كفاءتهن للانخراط في المجال الصحي.