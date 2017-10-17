السفير البريطاني لدى المملكة يزور غرفة الأحساء ويبحث مع رئيسها أوجه التعاون التجاري

بحث لقاء مشترك جمع الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء وسعادة سايمون كوليس سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، سبل تنمية ودعم العلاقات التجارية بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين وفرص زيادة وتطوير الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة السفير كوليس يرافقه مدير المكتب التجاري البريطاني في المملكة جاري هاند، ومستشار أول التجارة والاستثمار في النفط والغاز خالد درزي، والمستشار في التجارة والاستثمار والمسؤولة عن التدريب في المملكة ممتاز العبدالله، وعاصف شودري نائب رئيس المكتب التجاري البريطاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17/11/2017، لمقر الغرفة الرئيسي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها فرص تعزيز العلاقات التجارية بما يحقق تطلعات قيادات البلدين في زيادة وتكريس التبادل التجاري بين البلدين لما فيه تعميق علاقات الصداقة الممتدة وخدمة مصالحهما واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة.

ومن جهته رحب العرفج بالسفير كوليس والوفد المرافق له، معبرًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة المتميزة، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة والمملكة المتحدة، وما تشكله هذه العلاقات الممتدة من مثالٍ لعلاقات التعاون والصداقة المتينة.

وقال العرفج “إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطوّر ونمو مستمر، بفضل ما تشهده من مشاريع وبرامج تعاون مشتركة كان لها الاثر الايجابي لشعب البلدين”، مشيدًا بدور السفارة البريطانية بالمملكة في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

ونّوه العرفج بحرص قيادة المملكة الحكيمة “يحفظهم الله” على تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، وكافة الدولة الشقيقة والصديقة، مؤكدًا حرص قطاع الأعمال بالأحساء على التعاون لكل ما من شأنه تعزيز وتوسيع حجم الأعمال التجارية ودعم كافة أوجه التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

ومن جهته أكد سفير المملكة المتحدة بالمملكة سايمون كوليس حرص حكومة بلاده إلى بناء علاقات تجارية قوية مع السعودية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميًا، متطلعًا لمزيدٍ من النجاحات في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وأوضح كوليس أن المملكة المتحدة لديها تاريخ غني في العلاقات مع السعودية، مبينًا أن تقوية وتعزيز هذه العلاقات يحتاج إلى مزيد من روابط التعاون الاقتصادي والتجاري بحيث يكون أكثر قوة ومتانة، مشيرًا الى ان السعودية تعدُّ شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للمملكة المتحدة، وسوقها الأكثر أهمية في المنطقة.

وأشار سعادة السفير سيمون كوليس إلى أن السعودية تشهد عددًا هائلًا من الفرص والانفتاح على التطور والتقدم، بفضل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مثمنًا الخطوات الإصلاحية الاقتصادية الكبيرة التي تبذلها مشدّدًا على أن زيادة التعاون في قطاع الأعمال التجارية بين المملكة المتحدة والسعودية ينصب في المصلحة المشتركة بين البلدين، فضلًا عن تعزيز الشراكات.

وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة السفير والوفد المرافق بالشكر لغرفة الأحساء على حفاوة الاستقبال وابداء التعاون لتعزيز العلاقات التجارية وتنمية التواصل مع قطاع الأعمال البريطاني بما يسهم في تعميق العلاقات بين بريطانيا والمملكة، مؤكدًا عل موارد وإمكانات الأحساء الكبيرة وما تذخر به من فرص استثمارية وتنموية واعدة.

والجدير ذكره أن تقرير حكومي بريطاني نُشر مؤخرًا بيّن أن السعودية تُعد الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.