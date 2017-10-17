 جمالية الخط العربي بمدارس الميثاق للبنات بالطائف تبهر الزوار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جمالية الخط العربي بمدارس الميثاق للبنات بالطائف تبهر الزوار

جمالية الخط العربي بمدارس الميثاق للبنات بالطائف تبهر الزوار
المناطق - الطائف

حققت طالبات المرحلة الابتدائية بالصف الثاني ( ب ) في مدراس الميثاق النموذجية للبنات جائزة المركز الأول في جمالية الخط العربي الذي تنظمه المدرسة, وشاركنا به ضمن برنامج دعم ” الخط العربي ” للصفوف الأولى بقيادة معلمة الصف أبرار الزهراني, وتحت إشراف وتنظيم وكيلة المدرسة أسرار الثقفي والمعلمة عزه الغامدي.
وقالت وكيلة المدرسة أسرار الثقفي  أن المبادرة تأتي لدعم البرامج التي تحفز وترغب طالبات الصفوف الأولى في تجويد وكتابة الخط العربي والذي من شأنه تعزيز المثل والقيم الإسلامية, وتنمية ثروة الطالبة اللغوية إضافة إلى جودة رسم أشكال الحرف رسما صحيحا, وتجويد الكتابة بيسر وسهولة مضيفة أن الخط العربي يعتبر متمم للعملية التعليمية وتحديدا القراءة وضروري لها، خاصة في مراحل الصفوف الأولى, التي تعطي جمالية الخط للطالبة دافع قوي من دوافع تنمية الرغبة في القراءة والاطلاع .والمعرفة.

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