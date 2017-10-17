نائب أمير عسير يتفقد مشروع تطوير فندق إنتركونتننتال بالسودة

قام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اليوم، بزيارة تفقدية لمشروع تطوير فندق إنتركونتننتال بمتنزه السودة السياحي.

وفور وصول سموه مقر الفندق استمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي بلغت قيمته أكثر من 53 مليون ريال، ويقع على مساحة 6200 متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 65%.

وأوضح مدير التشغيل بالفندق حسن بن أحمد المراشدة أن عناصر التجديد والتطوير في المشروع تشتمل على إعادة عزل الأسطح المائي والحراري والطبقات اللازمة للإنهاء، وإعادة تشطيب وعزل وتركيب دورات المياه بإكسسواراتها الحديثة في جميع طوابق الفندق، إلى جانب إعادة تشطيب غرف النوم والممرات من أرضيات وحوائط وأسقف، وبناء وتشطيب المطبخ في البدروم والدور الأرضي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أنظمة الكهرباء والساعات المركزية ومكبرات الصوت والمياه والصرف الصحي وأنظمة الحريق بالفندق.

بعد ذلك انتقل سمو الأمير منصور بن مقرن إلى قاعة المؤتمرات بالفندق والتي تتسع ﻷكثر من 500 شخص واطلع على ماتحتويه من تجهيزات وما تتطلبه القاعة من تأهيل وتطوير، ثم شاهد سموه نموذج للغرف والأجنحة التي سيكون عليها الفندق بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة.