تسمم أكثر من 30 طالبة بوجبة إفطار .. وجامعة القصيم: تناولنها من مطعم خارج الكلية

أوضحت جامعة القصيم على حسابها بتوير ، أن ‏مايتم تداولة عن حالات التسمم لعدد من الطالبات في كلية الآداب والعلوم بمحافظة ضرية‬ أمس الإثنين ناتج عن تناول وجبة من مطعم خارج الكلية.

جاء توضيحها بعد أن تداولت وسائل الإعلام تعرض أكثر من 30 طالبة في كلية العلوم والآداب بمحافظة ضرية، لحالات تسمم غذائي، نتيجة تناولهن وجبة إفطار.

واستقبل طوارئ مستشفى محافظة ضرية العام أكثر من 30 حالة تسمم غذائي، وتم التعامل معها وفق الاجراءات المتبعة .