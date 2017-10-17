القبض على ممتهني سرقة الصيدليات بجدة

وضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ان شرطة محافظة جده تلقت خِلال الفترة الماضية عدداًمن البلاغات عن تعرض (15) صيدلية في مواقع مختلفة من المحافظه للسرقة، تمثل الاسلوب الإجرامي للجناة بالدخول لتلك الصيدليات في ساعة متأخرة من الليل بعد إحداث فتحه في الجدار الخلفي للصيدلية وفتح الخزن وأجهزة الكاشير وسرقة مابداخلها من مبالغ تقدر بمايزيد على ٢٧٠الف ريال ٠ولأهمية تلك الحوادث وخطورة الأسلوب الإجرامي , شٌكل فريق عمل بحثي باشر تحليل ودراسة الأسلوب الاجرامي واتخاذ جُملة من الإجراءات البحثيه اسفرت ولله الحمد عن تحديد هوية الجناة و ضبطهم حيث اتضح انه عبارة عن تشكيل عصابي مكون من (8 ) اشخاص من عدة جنسيات (أغلبهم مخالف لنظام الاقامة ) وبتفتيش مركباتهم عثر بداخلها على الأدوات المستخدمه في إرتكاب تلك الحوادث وبالانتقال الى مقر سكنهم تم العثور على منتجات تعود للصيدليات التي تم السرقة منها وكذلك ضبط مبالغ ماليه ، وبسماع اقوالهم اقروا بتلك السرقات وجاءت أقوالهم مطابقة لما جاء في البلاغات ,تم ايقافهم بمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.

وشرطه منطقة مكة لمكرمة اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراه .والله الهادي الى سواء السبيل.