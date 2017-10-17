 القبض على ممتهني سرقة الصيدليات بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 محرّم 1439 هجريا, الموافق 17 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النفيعي يتفقد عدد من مدارس الطائف “إعلاميين” في زيارة للكلية التقنيه في محافظة الخرج بلدية محافظة أملج تداهم منزل شعبي يستخدم لتخزين المياه الصحية  أمير القصيم بحضور سمو نائبه : الجائزة إضافة وطنية أوجدت للتحفيز والدعم والتشجيع أمير الباحة يتسلم تقرير منجزات جمعية البر الخيرية بالباحة تسمم أكثر من 30 طالبة بوجبة إفطار .. وجامعة القصيم: تناولنها من مطعم خارج الكلية القبض على ممتهني سرقة الصيدليات بجدة حرس الحدود ينفّذ “تمرين القبضة” المصاحب للندوة الدولية الأولى لأمن وسلامة الحدود أحمد المزيد رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للثقافة نتانياهو: إيران ستحصل على ترسانة نووية بعد 8 أعوام معرض سفاري ينطلق بالعاصمة الرياض نوفمبر المقبل بمشاركة 1182 منتجا تتعلق بالرحلات نائب أمير عسير يتفقد مشروع تطوير فندق إنتركونتننتال بالسودة

القبض على ممتهني سرقة الصيدليات بجدة

القبض على ممتهني سرقة الصيدليات بجدة
المناطق - مكة - عادل الزهراني

وضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة  ان شرطة محافظة جده تلقت خِلال الفترة الماضية عدداًمن البلاغات عن  تعرض (15) صيدلية  في مواقع مختلفة من المحافظه  للسرقة، تمثل الاسلوب الإجرامي للجناة بالدخول لتلك الصيدليات في ساعة متأخرة من الليل بعد إحداث فتحه في الجدار الخلفي للصيدلية وفتح الخزن وأجهزة الكاشير وسرقة مابداخلها من مبالغ تقدر بمايزيد على  ٢٧٠الف ريال ٠ولأهمية تلك الحوادث وخطورة الأسلوب الإجرامي , شٌكل  فريق عمل بحثي باشر تحليل ودراسة الأسلوب الاجرامي واتخاذ جُملة من الإجراءات البحثيه اسفرت ولله الحمد عن تحديد هوية الجناة  و ضبطهم  حيث اتضح انه عبارة عن تشكيل عصابي مكون من (8 ) اشخاص من عدة جنسيات (أغلبهم مخالف لنظام الاقامة ) وبتفتيش مركباتهم  عثر بداخلها على الأدوات المستخدمه في إرتكاب تلك الحوادث وبالانتقال الى مقر سكنهم تم العثور على منتجات  تعود للصيدليات التي تم السرقة منها وكذلك ضبط  مبالغ ماليه ، وبسماع اقوالهم اقروا بتلك السرقات وجاءت أقوالهم مطابقة لما جاء في البلاغات  ,تم ايقافهم  بمركز الشرطة المختص  تمهيدا لإحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.
وشرطه منطقة مكة لمكرمة اذ تعلن ذلك  لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراه .والله الهادي الى سواء السبيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>