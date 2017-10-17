أمير الباحة يتسلم تقرير منجزات جمعية البر الخيرية بالباحة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً مفصلاً عن ابرز انجازات ومناشط جمعية البر الخيرية بالباحة وما تقوم به من أعمال والخطة الاستراتيجية للجمعية على مدى الخمس السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الامارة اليوم، رئيس جمعية البر الخيرية بالباحة الدكتور صالح بن عباس الغامدي, وأعضاء الجمعية .

واستعرض الدكتور الغامدي خلال اللقاء ما تضمنه التقرير من منجزات نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم وأبرز جهودها في دعم المستفيدين منها . معرباً عن شكره لأمير الباحة، على دعمه المتواصل للجمعية, وكافة الأعمال الخيرية بالمنطقة, منوهاً بالتواصل مع أهل الخير في دعم الأسر المحتاجة .

ونوه سمو أمير منطقة الباحة, بالأعمال والبرامج التي تنفذها الجمعية للمستفيدين منها، مبدياً سموه تطلعه إلى شمولية مناشط الجمعية في أعمال الخير ودعمها للجمعيات الصغيرة ذات النطاق المحدود, ودعوة الجمعية لكافة الأسر المنتسبة لها إلى الاعتماد على ذاتها من خلال البرامج الأسرية الداعمة لها والمتاحة, متمنياً سموه أن تحقق الجمعية أهدافها, وأن تعم أعمالها كافة المحتاجين .

وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية لسمو الأمير حسام بن سعود مع رئيس وأعضاء جمعية البر الخيرية بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي