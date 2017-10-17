بلدية محافظة أملج تداهم منزل شعبي يستخدم لتخزين المياه الصحية 

داهمت بلدية محافظة أملج اليوم منزل شعبي متهالك يستخدم لتخزين المياه الصحية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي دون مراعاة لأبسط الاشتراطات الصحية ، وذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان وإشراف ميداني من مدير قسم صحة البيئة بالبلدية تركي علي النحاس .

وأوضح المتحدث الإعلامي لبلدية أملج نايف جابر البرقاني بأن المداهمة تمت بعد أن لاحظ مراقبي البلدية وجود منزل شعبي متهالك تسكنه عماله وافدة تقوم بإدخال وإخراج عدد كبير من كراتين المياه الصحية للمنزل وعلى الفور تحركت فرقة من مراقبي صحة البيئة وتم مداهمة البيت واتضح أنه يستخدم لتخزين المياه الصحية ، تديره عمالة وافدة، حيث يقومون بتخزين المياه الصحية بطرق مخالفة وغير مصرح بها ومعرضة للأتربة والحرارة ، وقد تم خلال المداهمة مصادرة ١٣٠ كرتون مياه “٥٢٠٠” قاروة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، لافتاً إلى أنه تم إتلاف جميع ما تم مصادرته واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأضاف البرقاني أن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة والغير المرخصة ذات الأثر السلبي على الصحة العامة، التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية، مؤكدا بأن البلدية تكثف نشاطها الرقابي من خلال فرقها الميدانية التي تعمل على مدار اليوم ، وشدد على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الإتصال برقم البلاغات 940 أو حسابات البلدية على وسائل التواصل المختلفة أو موقعها الإلكتروني .